A febbraio torna "Fuori, storie da un manicomio" alla Lavanderia a Vapore di Collegno

E' uno spettacolo che non ferma la sua corsa "Fuori, storie da un manicomio", che Lab 22 ha messo in scena per raccontare la vita all'interno delle mura del manicomio di Collegno.

Nato in occasione dell'anniversario della legge Basaglia, ha macinato repliche su repliche nel 2018 e nel 2019: ora vengono annunciate tre nuove date per il 2020, con biglietti già in vendita su Mail Ticket. Si tratta dell'8 e 9 febbraio. Location la Lavanderia a Vapore di Collegno che faceva proprio parte del Regio Manicomio.