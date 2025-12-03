Mercato Sabaudo: le eccellenze piemontesi in un unico grande evento!

Per confermare l’adesione c’è l’accredito libero al seguente link: https://rebrand.ly/3b66ba

Il Natale arriva con il sapore autentico del Piemonte. Domenica 14 dicembre, dalle 09:00 alle 20:00, lo Spazio Fare del Mercato Centrale Torino ospita la prima edizione del Mercato Sabaudo , il nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze regionali: una giornata interamente dedicata a food, wine & spirits selezionati, firmata Emporio Sabaudo e Wineppy in collaborazione con Mercato Centrale e Morsi Magazine.

Media partner dell’evento: Eat Piemonte , ToRadio , Morsi Magazine , Torino Oggi , Torino VIP .

Con il claim "Metti in tavola le eccellenze piemontesi", il Mercato Sabaudo nasce come un percorso di scoperta tra degustazioni, racconti di territorio e idee regalo per il Natale: non il solito mercatino, ma un’esperienza costruita attorno ai migliori produttori e artigiani del Piemonte.

Passaparola Vinovo, nella scuola di cucina del Mercato Centrale, attiverà anche una Masterclass dedicata alle ricette per il Natale al costo di 40€ a persona (corso di 3 ore).

I protagonisti del Mercato Sabaudo

Oltre 20 realtà del territorio porteranno in assaggio vini, distillati, birre artigianali e specialità gastronomiche. Un itinerario che attraversa Langhe, Roero, Monferrato, Canavese, Alto Piemonte e non solo. Le cantine sono state selezionate da Wineppy , una giovane startup torinese impegnata nella divulgazione del vino piemontese e nella creazione di esperienze enoturistiche.

Al fianco dell'area enogastronomica, le realtà turistiche Tour in Vespa e CulturalWay permetteranno ai partecipanti di acquistare pacchetti ed esperienze Made in Torino e Made in Piemonte.

Charity Partner di Mercato Sabaudo sono l' Associazione Mattia Mantovan , impegnata in raccolte fondi su varie iniziative benefiche dell'area torinese e Savoir Faire APS .

Qui l’elenco degli espositori presenti:

Wine

Az. agricola Roggero (Albugnano / Monferrato)

Tojo (S. Stefano Belbo / Langhe)

La Smeralda (Briona / Colli Novaresi)

Molinetto (Gavi)

Cascina Goregn (Castagnito / Roero)

Az. agricola Ilaria Salvetti (Caluso / Canavese)

Rizieri (Diano d’Alba / Langhe)

Poderi Martina (Murazzano / Alta Langa)

Poggio Ridente + Az. agr. Rocca (Cocconato / Monferrato – vino&dolci alla nocciola)

Agnelli Viassone (Alba / Langhe)

Tenuta San Bernardo (Monferrato)

Diego Morra (Langhe)

Saisei (Langhe)

Spirits

Mintriga

Distillerie Delaurenti

Spirito Reale

Zrossa

Distillerie Subalpine/Affini (spazio Emporio Sabaudo)

Birra

Metzger

Food & Specialità Artigianali

TIBI + Melly’s + Yacamo

Small Giants

Latteria Bera

CerealCeretto Farine

Caffè dell'Elfo

Ialty

Cioccolato Chiambretto

Givu Cioccolato + Sabor Cafè

Cioccolato Calcagno

Beemine Apicolturafavetto

Oliveti Giachino

