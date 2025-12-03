Mercato Sabaudo: le eccellenze piemontesi in un unico grande evento!

Per confermare l’adesione c’è l’accredito libero al seguente link: https://rebrand.ly/3b66ba
Il Natale arriva con il sapore autentico del Piemonte. Domenica 14 dicembre, dalle 09:00 alle 20:00, lo Spazio Fare del Mercato Centrale Torino ospita la prima edizione del Mercato Sabaudo, il nuovo appuntamento dedicato alle eccellenze regionali: una giornata interamente dedicata a food, wine & spirits selezionati, firmata Emporio Sabaudo e Wineppy in collaborazione con Mercato Centrale e Morsi Magazine.
Media partner dell’evento: Eat Piemonte, ToRadio, Morsi Magazine, Torino Oggi, Torino VIP.
Con il claim "Metti in tavola le eccellenze piemontesi", il Mercato Sabaudo nasce come un percorso di scoperta tra degustazioni, racconti di territorio e idee regalo per il Natale: non il solito mercatino, ma un’esperienza costruita attorno ai migliori produttori e artigiani del Piemonte.
Passaparola Vinovo, nella scuola di cucina del Mercato Centrale, attiverà anche una Masterclass dedicata alle ricette per il Natale al costo di 40€ a persona (corso di 3 ore).
I protagonisti del Mercato Sabaudo
Oltre 20 realtà del territorio porteranno in assaggio vini, distillati, birre artigianali e specialità gastronomiche. Un itinerario che attraversa Langhe, Roero, Monferrato, Canavese, Alto Piemonte e non solo. Le cantine sono state selezionate da Wineppy, una giovane startup torinese impegnata nella divulgazione del vino piemontese e nella creazione di esperienze enoturistiche.
Al fianco dell'area enogastronomica, le realtà turistiche Tour in Vespa e CulturalWay permetteranno ai partecipanti di acquistare pacchetti ed esperienze Made in Torino e Made in Piemonte.
Charity Partner di Mercato Sabaudo sono l'Associazione Mattia Mantovan, impegnata in raccolte fondi su varie iniziative benefiche dell'area torinese e Savoir Faire APS.
Qui l’elenco degli espositori presenti:
Wine
Az. agricola Roggero (Albugnano / Monferrato)
Tojo (S. Stefano Belbo / Langhe)
La Smeralda (Briona / Colli Novaresi)
Molinetto (Gavi)
Cascina Goregn (Castagnito / Roero)
Az. agricola Ilaria Salvetti (Caluso / Canavese)
Rizieri (Diano d’Alba / Langhe)
Poderi Martina (Murazzano / Alta Langa)
Poggio Ridente + Az. agr. Rocca (Cocconato / Monferrato – vino&dolci alla nocciola)
Agnelli Viassone (Alba / Langhe)
Tenuta San Bernardo (Monferrato)
Diego Morra (Langhe)
Saisei (Langhe)
Spirits
Mintriga
Distillerie Delaurenti
Spirito Reale
Zrossa
Distillerie Subalpine/Affini (spazio Emporio Sabaudo)
Birra
Metzger
Food & Specialità Artigianali
TIBI + Melly’s + Yacamo
Small Giants
Latteria Bera
CerealCeretto Farine
Caffè dell'Elfo
Ialty
Cioccolato Chiambretto
Givu Cioccolato + Sabor Cafè
Cioccolato Calcagno
Beemine Apicolturafavetto
Oliveti Giachino
