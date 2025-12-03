La magia della festa illumina la città con "Grugliasco è… Natale!"

Siete pronti a farvi coinvolgere dalla magica atmosfera del Natale? Fino al 10 gennaio la Società Le Serre organizza per conto dell’Amministrazione Comunale la prima edizione di " Grugliasco è… Natale! ". Un programma con oltre 35 eventi, distribuiti in 40 giorni di attività, pensati per trasformare ogni angolo della città in uno spazio di condivisione, festa e accoglienza.

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio, intrattenimento, spettacoli, musica, laboratori creativi e tanto altro ancora. Tutta la città è protagonista di "Grugliasco è… Natale!", con iniziative che coinvolgono non solo il centro ma anche le borgate con "Grugliasco è Natale… in borgata".

Numerose le attività pensate per famiglie con bambini e bambine. Sabato 6 dicembre, al Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, i più piccoli potranno incontrare Mercoledì Addams e, fino al 23 dicembre, vivere l’emozione di entrare nella "Casetta di Babbo Natale" per conoscere di persona il protagonista delle feste.

Ricco il programma per domenica 7 dicembre. Dalle 15.30 alle 16.30, nelle vie del centro, sfilata musicale a cura del Corpo Musicale e Majorettes di Grugliasco. Alle 16 e alle 17, al Teatro Perempruner, in piazza Matteotti 39, andrà in scena lo spettacolo di burattini "Al lupo! Al lupo!" e, alle 18.30, presso lo Chalet Allemand, nel Parco culturale Le Serre, il concerto "Armonie senza confini".

Il divertimento continuerà lunedì 8 dicembre, alle 16.30, al Teatro Perempruner, con lo spettacolo "Babbo Natale esiste?". Alle 17.15, presso il Cirque Lili, nel Parco Culturale Le Serre, "Why?", opera che intreccia teatrodanza, circo contemporaneo e musica dal vivo in un’unica esperienza immersiva. La stessa location, sabato 13 dicembre, alle 17, accoglierà lo spettacolo "Cabestan", che verrà replicato in altre date. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

La musica sarà protagonista per le vie del centro domenica 14 dicembre, dalle 15.30, con un live acustico di Agamus Trio Pop. Alle 15, al Perempruner, giochi, letture e laboratori per bambini.

Non mancherà la tradizione, a "Grugliasco è… Natale!", con i presepi allestiti nelle vetrine dei negozi della città, nella Cappella di San Vito (piazza Don Cocco) e nella Cappella della Santissima Annunziata (via Dante Alighieri 1), che accoglierà il "Presepe meccanico" di Agostino Crociani. Immancabile, all’interno del Parco Culturale Le Serre, il "Presepe della Pace".

Sono molteplici gli appuntamenti che, nel periodo, verranno ospitati nella struttura "La Nave", all’interno del Parco Culturale Le Serre. L’associazione Pro Loco Grugliasco organizzerà un programma di eventi nell’ambito di "Grugliasco è Natale… insieme" mentre le associazioni del territorio proporranno il calendario "Grugliasco è Natale… live" per divertirsi e stare insieme. Molto atteso, come ogni anno, il pomeriggio danzante con brindisi, dedicato agli over 60, che si terrà domenica 14 dicembre, alle 15.