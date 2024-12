A Torino incroci e strisce pedonali, la Città stanzia 300mila euro

A Torino strisce pedonali ed incroci più sicuri grazie alla realizzazione di impianti luminosi lampeggianti e all’installazione sui semafori di dispositivi acustici e di prenotazione dedicate a ciechi ed ipovedenti.

La Giunta Comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’ assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, il progetto esecutivo per una serie di interventi su alcune strade e incroci cittadini. Lavori che garantiranno più sicurezza, ma anche "un sensibile risparmio energetico necessitando anche di una minore manutenzione”.

La mappa degli interventi

Gli interventi riguarderanno i semafori siti in prossimità del civico 11 di via Botticelli, all’altezza di corso Casale 388 e 462, all’incrocio tra corso Cosenza e via Don Grioli, tra corso Galileo Ferraris e via Torricelli, tra corso Vercelli e via Cuorgnè e in via Stradella 192. Previsto anche il rinnovo del semaforo all’incrocio tra le vie Druento e Traves.

Lampadine a led

Su tutti questi impianti Iren provvederà ad installare delle lampadine a led che consentono risparmi energetici superiori all’80%, oltre ad avere una maggiore durata.