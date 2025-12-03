 / Eventi

THE PHAIR 2026 torna a Torino dal 22 al 24 maggio, svelata l’immagine guida della VII Edizione

Scelto uno scatto, proveniente dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che ritrae Giuseppe Penone

The Phair | Photo Art Fair - la fiera internazionale dedicata alla fotografia e alle opere d'arte realizzate con l’uso del mezzo fotografico - annuncia le date della VII Edizione che si terrà a Torino, dal 22 al 24 maggio 2026, nella Sala Fucine di OGR. La manifestazione conferma così il ruolo centrale della Città come punto di riferimento per la fotografia contemporanea e per le pratiche artistiche che sperimentano il linguaggio fotografico in chiave interdisciplinare.

Ogni anno - attraverso la scelta di un’immagine guida - The Phair intende valorizzare il profondo legame tra Torino e la fotografia, attraverso la collaborazione con le principali istituzioni museali del territorio. La selezione dell’immagine guida orienta la visione curatoriale della fiera e racconta la relazione tra città, sguardo e ricerca artistica.

Per il 2026, The Phair presenta così un’opera proveniente dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea: una fotografia di Nanda Lanfranco che ritrae Giuseppe Penone (Garessio, 1947) negli spazi del Museo. L’immagine fa parte del Fondo Nanda Lanfranco, istituito nel 2025 dal CRRI – Centro di Ricerca Castello di Rivoli – ed è concessa gentilmente dal Museo.

L’opera scelta condensa in un unico gesto la relazione tra corpo, spazio e pensiero, incarnando quel dialogo tra linguaggi che definisce l’identità di The Phair e la sua vocazione alla ricerca e alla sperimentazione.

