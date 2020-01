A Torino un corso di yoga per persone con disabilità

L’associazione Di.A.Psi Torino (Difesa ammalati psichici) e l’associazione il Bandolo, insieme per sciogliere i nodi del disagio mentale, organizzano un corso di Yoga dal 20 gennaio al 18 maggio 2020.

Perché proprio un corso di Yoga?

Perché lo yoga non è solo rilassamento, ma è anche armonizzazione e benessere delle varie dimensioni del nostro essere: fisico, energetico, mentale, psichico e spirituale.

Per chi fosse veramente interessato

È in partenza un corso di Yoga che si terrà presso il Centro Yoga Satyananda di Torino, in Corso Raffaello 11. Il corso si terrà il lunedì dalle 16 alle 17 e si comporrà di 17 incontri a cadenza settimanale.

Il calendario è il seguente:

gennaio lunedì 20 e 27;

febbraio lunedì 3, 10, 17 e 24 ;

marzo lunedì 2, 9, 16, 23 e 30;

aprile lunedì 6, 20 e 27;

maggio lunedì 4, 11 e 18.

Il Centro è raggiungibile con la metropolitana, alla fermata Nizza, e con gli autobus 18, 18/ e 67.

Modalità e quota di partecipazione

L'ammissione al corso si potrà chiedere prenotando presso la segreteria della Diapsi-Bandolo a partire dal 2 gennaio 2020 fino ad esaurimento posti.

Quota da versare in un'unica soluzione all'atto della prenotazione:

euro 15 per gli assistiti

euro 30 per gli utenti

Importante

Frequentare in modo continuativo vi permetterà di beneficiare al massimo degli effetti dello yoga. Si consiglia un abbigliamento comodo (per esempio: tuta, fuseaux, calzini di cotone da portare senza scarpe, ecc.) e potrete anche cambiarvi al Centro arrivando 15 minuti prima dell’inizio della lezione.

Rispettare la puntualità è importante per non interrompere le lezioni in corso.

Il corso sarà a numero chiuso e, qualora non si dovesse raggiungere un numero congruo di iscrizioni, verrà annullato e le somme eventualmente versate verranno immediatamente restituite.