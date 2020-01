Al Folk Club "non c'è nessun altro" se non il duo Giddens-Turrisi in eslcusiva nazionale

A distanza di un anno esatto dal loro fantastico e indimenticabile debutto in Italia al FolkClub in unica data italiana, Rhiannon Gidden e Francesco Turrisi ritornano - nuovamente in esclusiva nazionale per il club torinese - per presentare THERE IS NO OTHER, il loro nuovo album. Un lavoro discografico straordinario, prodotto da Joe Henry e che negli USA sta già facendo impazzire pubblico e critica.



Lei, acclamata musicista e cantante di musica popolare e tradizionale suonata con violino e banjo fretless. Lui, pianista e percussionista italiano esperto di jazz, musica antica e musica tradizionale del mediterraneo. A prima vista due mondi distanti, ma in occasione di un casuale incontro musicale in Irlanda, i due hanno scoperto che i loro mondi musicali possono fondersi in maniera incredibilmente naturale. Da lì, ha preso avvio una collaborazione preziosa che si muove tra diversi paesi e differenzi culture, reinventando con incredibile originalità e grandissima maestria l'incontro tra il banjo e il tamburo a cornice e altri strumenti, tra cui violino e pianoforte, attraverso un viaggio musicale che va dall'Africa e dal Medio Oriente, attraverso l'Europa meridionale e l'Inghilterra, fino alle Americhe.