Hansel e Gretel vent'anni dopo? Salgono sul palcoscenico di San Pietro in Vincoli

Prosegue la stagione di Fertili Terreni Teatro: il calendario propone "Padre nostro", che sarà in scena il 16 e il 17 gennaio in San Pietro in Vincoli Zona Teatro alle 21.

Si tratta della prima regionale per lo spettacolo di Enrico Castellani e Valeria Raimondi con Maurizio Bercini, Olga Bercini e Zeno Bercini. La direzione di scena è di Luca Scotton e le scene sono a cura di Babilonia Teatri. Musiche originali di Lorenzo Scuda. Lo spettacolo è prodotto da Babilonia Teatri/La Corte Ospitale e coprodotto da Operaestate Festival Veneto. Con la collaborazione di Fondazione Piemonte dal Vivo.

Padre nostro è la storia Hansel e Gretel vent’anni dopo, ma non è una fiaba. È un ritratto di famiglia dove niente è al proprio posto. Sulla scena un padre con i suoi due figli adolescenti. Olga e Zeno - gli Hansel e Gretel dello spettacolo - portano il padre nel bosco, in quello stesso bosco in cui lui li ha abbandonati da bambini. I ruoli sono invertiti, ora è il padre a dover trovare la strada di casa, un posto nel mondo e un ruolo. Hansel e Gretel vogliono sapere perché. Danno vita ad un interrogatorio che è un’esposizione di capi d’accusa che non prevedono contraddittorio. Un confronto solo apparentemente privo di un punto di incontro.

Biglietto intero: €12 Biglietto. Ridotto: €10 (studenti, under 30, over 65, residenti delle circoscrizioni 7 e 4, ARCI, AIACE, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Touring Club, Tessera Tosca, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino, persone con disabilità).

Fertili Terreni Teatro è bike friendly! Vieni in bici a teatro e avrai il ridotto a €10!