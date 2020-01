Utilizzare l’arte come strumento per non dimenticare. È l’intento delle pietre d’inciampo, le piccole targhe dell’artista tedesco Guten Demning ideate per ricordare le vittime del nazifascismo. Ad oggi il progetto ha portato a Torino 114 pietre: le ultime, quelle in via Piazzi 3 sono state dedicate alla famiglia Colombo.