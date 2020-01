Alla Gam mostra Illuminante e dialogo con Luca Pannoli

Sabato 18 e domenica 19 gennaio presso il Dipartimento Educazione GAM si conclude il progetto Segni Segnali Simboli - Seconda Edizione di Incontri Illuminanti con L’arte contemporanea - Luci d’Artista promossa dalla Città di Torino e dalla Circoscrizione V.

Il progetto, ispirato all’opera L’amore non fa rumore di Luca Pannoli, quest’anno collocata in P.zza Montale per Luci d’artista, ha visto coinvolti più di mille bambini e ragazzi tra scuole primarie e secondarie della Città di Torino, che hanno partecipato, tra il mese di ottobre e gennaio, alle proposte dal Dipartimento Educazione GAM (con l’attività IN-VESTE), alle Attività Educative e Formative del PAV Parco Arte Vivente (con il progetto GREEN PARADE) e alle attività performative proposte da Stalker Teatro/Officine Caos.

Il programma comprende l’incontro con l’artista Luca Pannoli e la performance Green Parade.