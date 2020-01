Sanità, M5s contro Icardi: "Pronto soccorso ai privati? I cittadini non sono il bancomat della politica"

"Nessuna demonizzazione per i privati che consideriamo degli importanti soggetti appartenenti al sistema sanitario nazionale, ma vorremmo vedere attuate le norme introdotte a livello nazionale per potenziare le piante organiche delle aziende sanitarie regionali. A tal proposito aspettiamo l'aggiornamento della delibera di Giunta regionale rispetto all'individuazione del fabbisogno di personale delle ASR per il prossimo triennio. Il tempo della campagna elettorale è finito, ora i cittadini si aspettano servizi efficienti e non la solita propaganda" concludono poi i penta stellati.