I Lions donano un frigorifero per le colazioni solidali dei senza tetto

Un motto dei Lions è: “Dove c’è un bisogno c’è un Lion”.

Da molti anni i Lions nel mondo agiscono per lottare contro la fame. Questo rende l’Associazione leader mondiale nel sostegno umanitario alle comunità. In questo ambito un gruppo di club Lions del Distretto 108-Ia1 (alto Piemonte e Valle d’Aosta) ha deciso di realizzare un progetto per colmare una lacuna nell’assistenza ai senza tetto, ovvero fornire tutti i giorni la prima colazione.

Da oltre tre anni soci volontari si sono presi cura del centro di accoglienza di via Ghedini 6 a Torino fornendo i materiali necessari, oltre all’assistenza diretta una volta al mese. Fino ad ora sono stati donati oltre 2500 kg. di alimenti comprendenti caffè, the, zucchero, latte a lunga conservazione, acqua minerale, frutta e succhi, marmellata, biscotti, panini, fette biscottate, cioccolato.

Oltre al cibo sono state fornite gratuitamente alcune nuovissime attrezzature professionali adatte a piccole comunità: un forno a microonde, quattro piastre di cottura a induzione, un forno tradizionale con annesse altre piastre di cottura. A questi si è aggiunto un frigorifero industriale da 600 litri che è stato consegnato mercoledì 15 gennaio 2020. Grande emozione per tutti i presenti che hanno fatto ala al responsabile del centro nel momento della lettura della lettera che ha ufficializzato la donazione.

“È una presenza fondamentale quella dei Lions sul territorio. Molto, molto apprezzata dai cittadini e molto richiesta”, ha ricordato Carlotta Salerno, Presidente della Circoscrizione 6, presente per l’occasione, la quale ha sottolineato l’importanza della collaborazione delle istituzioni con il volontariato e le persone che agiscono per il bene del territorio al fine di ottenere i migliori risultati per il benessere dei cittadini.

Un giorno speciale, come lo sono tutti quelli in cui i Lions ricevono un sorriso da parte di coloro che aiutano: la soddisfazione più bella e impagabile.