Unitre Torino, alla scoperta della figura di Angelo Brofferio e dei luoghi del Fai

L’Unitre Torino, l’Università delle Tre Età più frequentata in Italia, inaugura il programma di incontri interdisciplinari per il 2020. Il primo appuntamento sarà martedì 21 gennaio alle ore 15.30, presso l’Aula Magna del Liceo Classico Massimo d’Azeglio in Via Parini 8 a Torino, e avrà come tema “Angelo Brofferio, questo sconosciuto”. Durante il pomeriggio sarà possibile scoprire la figura di Brofferio, avvocato, scrittore e drammaturgo, deputato al Parlamento Subalpino e a quello Italiano, per anni direttore del “Messaggiere torinese”. Grande uomo politico del Risorgimento, anticonformista, oppositore del trasferimento della capitale a Firenze e contestatore di varie proposte parlamentari, è stato un drammaturgo, autore anche di numerose poesie e canzoni, sulle orme dell’Alfieri.