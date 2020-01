Il piemontese Brunetti nello staff del Commissario Ue all'Agricoltura, Cirio: "Così conteremo di più in Europa"

E' il piemontese Roberto Berutti l'unico italiano entrato a far parte del Gabinetto del Commissario Ue all'Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski.

Dipendente della Regione, distaccato negli ultimi anni alla Rappresentanza permanente dell'Italia a Bruxelles, da oggi è ufficialmente parte dello staff del nuovo commissario europeo. "Desidero complimentarmi con Roberto Berutti per questo incarico prestigioso che ci rende doppiamente orgogliosi - commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Non può che renderci felici, poi, sapere di avere un cittadino piemontese all'interno dell'ufficio in cui si definiscono le politiche europee di uno dei settori più importanti per l'economia dell'Italia e della nostra regione".

"Roberto Berutti è una persona con cui ho lavorato tanto nei cinque anni a Bruxelles e adesso metteremo a frutto questo contatto per definire un Piano di sviluppo rurale a misura di Piemonte - aggiunge il Gvernatore - Avevamo detto ai piemontesi che con il nostro governo avremmo contato di più in Europa, lo stiamo facendo e questo ne è un ulteriore tassello".

"Non posso che augurare a Roberto buon lavoro, con la promessa di complimentarmi con lui presto di persona nella mia prima trasferta a Bruxelles", ha concluso Cirio.