L’amicizia messa alla prova al Teatro Dravelli di Moncalieri

Domenica 26 gennaio alle 19 “Fermata Bengasi” del Teatro Dravelli di via Praciosa 11 a Moncalieri arriva al giro di boa con “Striature” il quinto spettacolo dei dieci previsti dalla rassegna organizzata da Santibriganti e dalla Fondazione Dravelli. In scena l’associazione In Palcoscenico, con Renato Cavallero, Aldo Nano, Federico Scarpino e la regia di Rossana Dassetto Daidone, tratterà il tema dell’amicizia in uno spettacolo che nasce dalla domanda: che cos’è un vero amico? “Per Aristotele” spiegano “un amico è una singola anima che vive in due corpi. E se i corpi in questione fossero tre?”

La storia portata in scena è quella di tre amici di vecchia data che un giorno, improvvisamente, si accorgono di non avere più la stessa naturale visione delle cose. Ma cos’è che, inaspettatamente, ha graffiato la superficie dei loro sentimenti causando invisibili e profonde striature?

Anche questo spettacolo si inserisce all’interno del filo conduttore di questa edizione della rassegna “Fermata Bengasi”, che vede i rapporti umani al centro dell’attenzione. Un tema coerente con la natura della struttura in cui si trova il teatro: uno spazio di accoglienza per richiedenti asilo, gestito dalla Fondazione Dravelli.