Partito Radicale in campo a Torino e in Piemonte per il referendum sul taglio dei parlamentari

Abbiamo davanti mesi difficili che sono quelli relativi alla campagna referendaria contro il taglio dei parlamentari. In Piemonte e a Torino come Partito Radicale siamo impegnati affinché sia garantita la necessaria informazione per il Referendum.

Per quanto nelle nostre responsabilità lotteremo perchè siano assicurati innanzitutto dibattiti negli orari di massimo ascolto da parte del Servizio Pubblico Radiotelevisivo. Siamo certi che se i Media consentiranno una adeguata informazione, i cittadini sapranno decidere se vale di più l'illusione di un fittizio risparmio, pari a un caffè all'anno per ogni cittadino, in cambio di meno democrazia.

Sono molte le regioni che subiranno una drastica riduzione della rappresentanza. Per questo decine di Comitati regionali e comunali saranno coordinati dal Comitato “C’è chi dice NO” del Partito Radicale.

A livello nazionale sono operativi i Comitati di Bologna; Cagliari; Catania; Catanzaro; Cremona; Firenze; Lecce; Lodi; Milano; Novara; Palermo; Reggio Calabria; Rimini; Roma; Siena; Taranto; Torino; Trieste; Verbania; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia Romagna; Lazio; Liguria; Lombardia; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana e Campania.

E' possibile aderire al Comitato di Torino e del Piemonte inviando un mail a: radicaliprpiemonte@gmail.com.