Lasciano i bimbi sull'auto nel multipiano Palazzo per andare a fare la spesa: denunciati

Hanno lasciato i figli di 2 e 10 anni in auto da soli, per più di un'ora, per andare a fare la spesa. Per questo una coppia di genitori è stata denunciata per abbandono di minori.

Intorno alle 15, su segnalazione di un cittadino, la Polizia Municipale è intervenuta nel parcheggio multipiano Palazzo, di corso XI Febbraio. All'interno gli agenti hanno trovato, nel primo piano sotterraneo, una Fiat con targa spagnola con a bordo una bimba di 2 anni e un bimbo di 10 anni, apparentemente tranquilli.

I vigili sono rimasti insieme ai piccoli in attesa dei genitori, arrivati a distanza di un'ora, dopo aver fatto la spesa. I genitori, mamma di nazionalità ucraina e papà di nazionalità spagnola residenti a Torino, sono stati accompagnati presso la sede della Polizia Municipale di piazza della Repubblica. Qui sono stati entrambi denunciati per abbandono di minori.