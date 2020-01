Oggi al Teatro Garybaldi di Settimo la storia di un piccolo muro

Domenica 19 gennaio al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese torna “A Teatro e poi Merenda”, la rassegna dedicata alle famiglie della stagione “Naufragar m’è dolce”, organizzata da Santibriganti. In scena alle 16 Roberta Maraini con “Di qua e di là. Storia di un piccolo muro” della compagnia teatrale Stilema, scritto e diretto da Silvano Antonelli.

I protagonisti dello spettacolo sono una ragazza e un muro che la divide dal pubblico, ovvero dal resto del mondo. A crearlo e alimentarlo è la paura di ciò che non conosce, la quale genera in lei dubbi, diffidenza e domande a cui cerca di dare una risposta semplice, finendo però per farlo crescere ancora di più, per difendersi dagli “altri”, quelli aldilà del muro.

Lo spettacolo si sviluppa così con una sequenza di domande e di scene. “Ogni scena” spiega Silvano Antonelli, autore del testo, “è uno stereotipo che caratterizza il rapporto con gli altri, con le paure che ci assalgono ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa o qualcuno che non conosciamo”. Il rischio quindi è quello di rimanere imprigionati da questo muro creato per difenderci. Naturalmente viene anche fornita una soluzione, ma “senza retorica e senza voler insegnare nulla: mettendo al centro la materia di cui è fatto il teatro: le emozioni. L'emozione di cercare di trovare un modo per incontrarsi, per capirsi, per riconoscersi gli uni negli altri, superando i piccoli muri che, spesso, ci portiamo dentro”.

Al termine dello spettacolo, come si può intuire dal titolo della rassegna, ai bambini presenti verrà offerta la merenda.