Messa in sicurezza della sp500 di Volpiano, De Vita: "La Città Metropolitana mantiene gli impegno presi"

La pericolosità di un tratto della Sp. 500 di Volpiano era stata oggetto, nel settembre 2019, di un incontro nella II Commissione consiliare e quindi di un successivo incontro in Prefettura, in occasione delle riunioni relative ai Piani di emergenza esterna delle aziende a rischio rilevante presenti nella zona. Il consigliere delegato alle attività produttive Dimitri De Vita e il vicesindaco Marco Marocco si erano impegnati in quell’occasione a garantire l’avvio di una serie di lavori propedeutici a migliorare le condizioni di sicurezza del tratto stradale. “La Città metropolitana di Torino” spiega oggi il consigliere De Vita “mantiene i suoi impegni e in effetti in questi mesi sono state realizzate diverse attività per risolvere la situazione”:

Fra le attività ci sono:

- la chiusura definitiva del varco di accesso all’attività Butan Gas con installazione di barriere di sicurezza metalliche;

- l’invio di una nota alla Società Eni per modificare l’accesso allo stabilimento, da cui la Città metropolitana sta aspettando un riscontro e la definizione tecnica da parte della Società; nel frattempo, a seguito di un incontro tenutosi in Prefettura, è stata valutata positivamente la proposta di far confluire l’accesso in una rotatoria da realizzare all’intersezione con Via Pisa e sono in corso di trattazione le competenze e gli aspetti finanziari – tale soluzione eviterebbe la modifica del loro accesso attuale con la relativa chiusura;

- è stato validato il progetto definitivo-esecutivo della rotatoria all’intersezione tra la Sp. 40 e la viabilità comunale (quasi confine con comune di Leinì – zona insediamento Sparco): possibile inizio lavori per metà 2020. Importo finanziato euro 250.000 ;

- Sono stati condotti studi per la messa in sicurezza dell’accesso di Via Pisa con la Sp. 500: si stanno progettando ipotesi tecniche diverse (materializzazione delle isole spartitraffico ed installazione di semaforo) che stante le condizioni geomorfologiche e l’imponenza dell’arteria vengono stimati in almeno euro 150.000,00 e per tali cifre risulta necessaria un’iscrizione a bilancio.

- a fine novembre 2019 si è svolto un incontro con l’Amministrazione comunale in merito all’installazione di autovelox/tutor lungo la direttrice: a oggi non si è ancora avuto riscontro definitivo dal Comune;