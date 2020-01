A Bardonecchia torna la "Bardolesa": sfida tra slitte auto-costruite, tra divertimento e goliardia

L'appuntamento è per sabato 25 gennaio a Bardonecchia, presso Campo Smith, con l'organizzazione dell’Associazione Sportiva Colomion in collaborazione con la Colomion Spa. Le regole sono semplici: vale tutto, a patto che tutto si svolga in sicurezza. Ogni mezzo è sottoposto a un’ispezione tecnica da parte dell’organizzazione rivolta alla sicurezza degli spettatori e dei partecipanti.

Con l'inverno e le basse temperature torna in alta Val di Susa la " BardoLesa - Alboreto is nothig ", manifestazione a metà strada tra la sfida con mezzi auto-costruiti e la goliardia. Più che agonismo, voglia di divertirsi insieme, anche a costo di ruzzolare nella neve.

Lo scorso anno sono stati più di 50 gli equipaggi in gara per aggiudicarsi non solo la gara di velocità, ma anche il premio per le tre slitte più belle e per la “La Pi Bruta” (la più brutta), ma anche la slitta più veloce.