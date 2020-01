CasaPound in aiuto dei senzatetto: distribuite coperte e bevande calde

“Ogni anno aumenta il numero di senzatetto per le strade di Torino e, tra questi, il numero di italiani è in costante crescita. È in crescita, però, anche la rete di solidarietà che si è creata presso il nostro circolo Asso di Bastoni di via Cellini 22: al nostro appello di qualche settimana fa hanno risposto in tantissimi, portandoci molte coperte che abbiamo distribuito questa notte ai senzatetto insieme ad una bevanda calda e a delle brioche. Questo dimostra che, nonostante l’immobilismo della classe dirigente, i torinesi non si arrendono all’abbandono dei propri concittadini meno fortunati e sono disposti a muoversi in prima persona”. A parlare sono Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound, e Marco Racca, coordinatore regionale del movimento.

“Per noi questo è un impegno che dura ormai da anni e ci rendiamo conto di come sia sintomatico dei tempi che il numero di italiani senza dimora - specie uomini tra i quaranta ed i cinquant’anni - sia in costante aumento. Noi siamo consapevoli che i torinesi sotto la soglia di povertà sono sempre di più: tocchiamo con mano questa realtà non solo con la distribuzione di coperte ai senzatetto ma anche con la consegna di generi alimentari agli italiani in difficoltà che ogni mese attuiamo presso la nostra sede".