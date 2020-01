La programmazione del Teatro Regio

STAGIONE D’OPERA | 1 • “VIOLANTA”: IL DIRETTORE PINCHAS STEINBERG E IL REGISTA PIER LUIGI PIZZI PER LA PRIMA ITALIANA ASSOLUTA DELL’OPERA DI KORNGOLD

Fino al 28 gennaio il palcoscenico del Teatro Regio ospita un’opera in prima assoluta per l’Italia: VIOLANTA, di Erich Wolfgang Korngold, compositore austriaco naturalizzato americano. Pinchas Steinberg è alla guida dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio, quest’ultimo istruito da Andrea Secchi. Pier Luigi Pizzi firma regia, scene e costumi del nuovo allestimento. Violanta è il soprano Annemarie Kremer; Alfonso è il tenore Norman Reinhardt, Simone Trovai è interpretato dal basso Michael Kupfer-Radecky, il tenore Peter Sonn è Giovanni Bracca, il mezzosoprano Anna Maria Chiuri è Barbara, il soprano Soula Parassidis è Bice, Matteo è Joan Folqué; i due soldati sono Cristiano Olivieri e Gabriel Alexander Wernick, le due ancelle sono Eugenia Braynova e Claudia De Pian. Le luci sono curate da Andrea Anfossi. Il Teatro Regio dedica l’opera al Giorno della Memoria.

Violanta, uno dei capolavori del primo Novecento, fu composta tra il 1915 e il 1916; la musica di Korngold, dall’orchestrazione raffinatissima, dipinge alla perfezione il contrasto tra atmosfere cupe e improvvisi squarci di sensualità e passione. Una preziosa pagina musicale che il Teatro Regio ha il pregio di riscoprire, contribuendo all’inserimento dell’opera nella piattaforma di OperaVision, che consentirà di vedere lo spettacolo in tutto il mondo, in streaming gratuito dal 28 febbraio e per sei mesi, su www.operavision.eu. Inoltre, la Dynamic, realizzerà un DVD dell’opera.

La diretta radiofonica di Violanta è in programma per martedì 28 gennaio alle ore 20 su Rai Radio 3, a cura di Susanna Franchi.

In occasione del Giorno della Memoria, cui l’opera è dedicata (ricordiamo che il compositore Erich Wolfgang Korngold, di famiglia ebraica, fu costretto nel 1938 ad abbandonare

la Germania trovando rifugio negli Stati Uniti), le recite del 26 e 28 gennaio saranno precedute da un incontro con Sebastian F. Schwarz e Pinchas Steinberg (il 26 ore 20 in sala lirico)

e con Pinchas Steinberg e Paolo Cascio (il 28 gennaio alle ore 19.30 nella Sala del Caminetto).

STAGIONE D’OPERA | 2 • “IL MATRIMONIO SEGRETO”: PIER LUIGI PIZZI FIRMA LA REGIA DI UN ALLESTIMENTO RAFFINATO E CONTEMPORANEO. DIRIGE NIKOLAS NÄGELE

Continuano fino al 24 gennaio le recite del melodramma giocoso IL MATRIMONIO SEGRETO, capolavoro assoluto di Domenico Cimarosa. Pier Luigi Pizzi firma regia, scene e costumi di un raffinato, elegante e contemporaneo allestimento. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio il direttore tedesco Nikolas Nägele. Il giovane e brillantissimo cast è formato dal soprano Carolina Lippo nei panni della primadonna Carolina, dal baritono Marco Filippo Romano in quelli di Geronimo; il tenore australiano Alasdair Kent è Paolino, il baritono austriaco Markus Werba è il conte Robinson; Fidalma ed Elisetta sono interpretate rispettivamente dal mezzosoprano Monica Bacelli e dal soprano Eleonora Bellocci.

IL REGIO IN PIEMONTE • C’ERA UNA VOLTA… IL CINEMA: CONCERTO A COSTIGLIOLE D’ASTI CON GLI ARTISTI DEL TEATRO REGIO

Sabato 25 gennaio ore 21.15 al Teatro Comunale di Costigliole d’Asti, i dieci musicisti di C’era una volta… il Cinema interpretano le migliori colonne sonore composte da Ennio Morricone e John Williams; posti a € 12, info: Teatro Degli Acerbi - Tel. 339.2532921.

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 24, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti, durata: 90 minuti. Sabato 25 gennaio sono previste due visite alle ore 11 e 11.45 le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

