Di Maio lascia la guida del M5S, Appendino: "Ti ringrazio per non aver mai mollato: hai dimostrato che bene Italia viene prima di tutto"

"C’è ancora tanto da fare, tanto per le nostre città quanto per l’intero Paese. Lavoro, ambiente, innovazione, istruzione, welfare sono solo alcune delle sfide a cui dobbiamo guardare", conclude la sindaca.

A ringraziare Di Maio anche la capogruppo del M5S Torino Valentina Sganga, che su Facebook scrive: "senza il suo straordinario impegno non saremmo andati al governo e non avremmo approvato un provvedimento che ha abbattuto la povertà assoluta del 60 per cento".

"Permettetemi - continua Sganga - di essere molto netta: di discussioni su capi, vicecapi e direttori vari non se ne può più. Ho apprezzato l'indicazione del discorso di Luigi di non ripartire dal "chi" ma dal "cosa": cosa vogliamo essere, cosa vogliamo proporre per il futuro del Paese e come ridare dignità ad uno Stato saccheggiato da ladroni di ogni foggia. Servono di nuovo battaglie che ci uniscano in un orizzonte valoriale comune e gli Stati Generali sono per questo un appuntamento che aspetto da tempo".