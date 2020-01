Chiudono le gelaterie Grom, la multinazionale Unilver punta sulla grande distribuzione

Unilver, la multinazionale anglo-olandese, chiude le gelaterie Grom, acquisite nel 2015, puntando sulla grande distribuzione.

L'ultima chiusura in ordine di tempo è la storica location di via Cernaia a Torino, dove tutto era partito nel 2003 su iniziativa di Guido Martinetti e Federico Grom. Nel 2019 sono state quattro le chiusure, altre tre sono previste nel primo trimestre di quest'anno.

In Italia Grom ha 40 gelaterie, più due chioschi all'interno di Carrefour Gourmet di Roma e di Milano e i temporary store. Ma proprio Unilever, in una nota, ha voluto precisare che "Grom non intende chiudere le gelaterie in Italia, ma piuttosto vuole riorganizzarsi puntando anche su altri canali di vendita". Una sorta di strategia di "diversificazione", insomma, mentre i numeri dicono che dal 2015 al 2019 la crescita è stata del 46,7% nel suo complesso, considerando tutti i Paesi e i canali di vendita.