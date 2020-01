L'Unitre di Torino va alla scoperta dei luoghi del Fai

L’Unitre Torino, l’Università delle Tre Età più frequentata in Italia, continua il programma di incontri interdisciplinari per il 2020.

Per conoscere più da vicino il FAI, l’Unitre Torino propone “Un paese meraviglioso. Alla scoperta del FAI”, un ciclo di conferenze per scoprire la genesi e l’evoluzione del Fondo Ambiente Italiano, e il patrimonio dei luoghi che vengono tutelati. Il primo appuntamento è per domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 15.30, presso la sede FAI di Via Giolitti 19, a Torino, e sarà dedicato a “La storia del Fondo Ambiente Italiano”.

Con Alberto Saibene, storico della cultura italiana del XX secolo e autore del libro “Il Paese più bello del mondo”, si ripercorrerà la storia del FAI dal secondo dopoguerra ad oggi. Il ciclo di incontri proseguirà poi il 7 febbraio con “Manta e Masino. Ultimi restauri e scoperte” e il 28 febbraio con “Punta Mesco e San Fruttuoso. Tra tutela e innovazione”.

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione presso la segreteria dell’Unitre Torino in Corso Trento 13.