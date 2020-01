Partite Iva: "A fianco del piccolo commercio, chiesta l'audizione in commissione regionale"

Siamo al fianco, con atti concreti, del piccolo commercio e delle Partite iva. Abbiamo già chiesto un'audizione specifica per parlare di micro commercio in Commissione regionale con le sigle sindacali (GOIA, ANA, ANVA) che hanno manifestato con lettere e comunicazioni le proprie difficoltà, anche a fronte della manifestazione nazionale indetta dal “Gruppo organizzato indipendente ambulanti” con UBAT (Unione battitori Torino), ALTRO e Mercà Coni (mercati di Cuneo). Un settore in sofferenza, che tutti i giorni deve fare i conti con la Grande distribuzione, l'e-commerce e la giungla burocratica del nostro Paese.

Siamo pronti a fare la nostra parte in Consiglio Regionale attraverso un nostro atto d'indirizzo per richiedere la necessaria revisione delle leggi nazionali e regionali che permettono la proliferazione incontrollata di medie e grandi strutture di vendita e misure concrete per il sostegno e la rivitalizzazione del commercio di vicinato.

In sede di assestamento di bilancio avevamo già richiesto più risorse da destinare al settore, una proposta che non è stata accolta dalla Lega al governo del Piemonte.