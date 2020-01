Ad Orbassano siglato Patto per la Lettura

E' stato siglato lo scorso 22 gennaio a Orbassano il Patto per la Lettura, strumento di promozione del libro e della lettura proposto dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura di Roma).

L'obiettivo è coinvolgere e mettere in rete istituzioni pubbliche, biblioteche, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole di ogni ordine e grado, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città.