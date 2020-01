Ancora Nosiglia sulle aziende in difficoltà: "Tavolo sulle crisi entro la fine di gennaio per coinvolgere tutti i soggetti"

"Mi fa piacere, so che Intesa SanPaolo ha sempre avuto attenzione e disponibilità, come ho già avuto modo di apprezzare in altre occasioni. Ma il discorso è che deve essere il credito nel suo insieme, non solo Intesa, a mettersi in gioco: succede spesso che di fronte a una crisi aziendale o di fronte ad aziende che vogliono rilevare stabilimenti in crisi il credito è perplesso perché non ha sicurezze e vuole essere sicuro di ricevere i soldi che dà". Così l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, torna sul tema delle crisi industriali e sull'appello che ieri proprio lui ha lanciato a politica e mondo del credito per mobilitarsi in cerca di una soluzione.

Tra i primi a rispondere, proprio il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Ma l'alto prelato va oltre: "Bisogna invece essere più elastici e dare la possibilità di poter usufruire degli investimenti che sono poi decisivi e fondamentali per mantenere le aziende in attività e dunque conservare i posti di lavoro".