Controlli anti spaccio e anti prostituzione a Barriera Nizza

Mercoledì sera, agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” ed all’unità cinofila, hanno effettuato un articolato servizio di controllo nel quartiere San Salvario, con particolare riferimento al tratto compreso fra i Corsi Bramante e Raffaello, via Pietro Giuria, via Valperga Caluso, Corso Dante.

In via Ormea sono state sottoposto a controllo 15 donne, di nazionalità rumena, albanese e russa che esercitano l’attività di meretricio. Inoltre, sono stati controllati 3 esercizi pubblici ove erano presenti 27 avventori.

Un cittadino gabonese di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato poiché trovato in possesso di 17 ovuli contenenti 14 grammi di cocaina; un ventottenne proveniente dalla Guinea, invece, è stato sanzionato poiché trovato in possesso di un modesto quantitativo di marijuana per uso personale.