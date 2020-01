Paura in corso Belgio: un'auto si ribalta per evitare l’investimento di un ragazzo [VIDEO]

Incidente questa sera verso le ore 21 in Corso Belgio angolo Corso Farini. Un’auto si è ribaltata. Nessun ferito, solo molta paura per il conducente rimasto bloccato dentro il veicolo. Il fatto è accaduto per un attraversamento (non sopra le strisce pedonali) di un ragazzo, illeso e andato via sulle sue gambe dopo l’arrivo dei soccorsi.

Il conducente era appena uscito dalla palestra. Coinvolte anche altre due macchine, che sono riuscite a evitare l’incidente per un soffio. I soccorsi sono arrivati per liberare l'automobilista e rimuovere l'auto.