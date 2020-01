Domani al Cnh Industrial Village l'ex ministero degli Esteri Moavero Milanesi per parlare di democrazia in Europa e nel mondo

"Polis Policy - Accademia di Alta Formazione": una scuola dedicata ai cittadini che vogliono impegnarsi nella “cosa pubblica” fondata sull’assunto che solo attraverso la riscoperta dei valori dell'approfondimento e dell'analisi si possa supportare la persona nello sviluppo di una necessaria consapevolezza, anche critica, come parte di una collettività e di una società.

Domani, sabato 25 gennaio, è in calendario, presso il CNH Industrial Village (Strada Settimo 223 a Torino), la seconda delle tre sessioni per l’edizione 2019-2020. Arrivata alla sua terza edizione, dopo il grande successo degli anni passati, Polis Policy 2019-20 si dedica al tema “Il Futuro della Democrazia in Europa e nel mondo”. La seconda sessione avrà esponenti di alto livello del mondo del mondo accademico e della politica internazionale: Enzo Moavero Milanesi, direttore della Luiss School of Law, già Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel Governo Conte 1 e Ministro per gli Affari Europei nei Governi Letta e Monti; Mario Mauro, presidente del Centro Studi Meseuro, già vicepresidente della Commissione Europea, europarlamentare e Ministro della Difesa nel Governo Letta; Giacomo Demarchi, ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche all'Università Statale di Milano; Lorenza Mola, docente di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Torino; Andrea Avveduto, giornalista, responsabile Comunicazione Associazione Pro Terra Sancta.

«Durante la seconda sessione - afferma Andrea Donna, Presidente di Difendiamo il Futuro - vogliamo approfondire temi di assoluta attualità sulla società civile allargando lo sguardo dall’Italia all’Europa fino al mondo intero. Il nostro format, ormai consolidato negli anni, permette non solo una partecipazione attenta ma anche coinvolgente con domande e interazioni di tutti i partecipanti. Con Polis Policy continuiamo, per il terzo anno consecutivo, a fornire ai partecipanti gli strumenti critici per analizzare il presente in maniera lucida e documentata.»

Polis Policy (#PoP20) è il percorso che l'Associazione Difendiamo il Futuro propone in una fase storica di grandi cambiamenti sociali, culturali ed economici. In un periodo storico nel quale il concetto di democrazia viene sempre più spesso messo in discussione, nel quale sovranismi e populismi, a causa di un uso massivo delle piattaforme digitali e sfruttando le difficoltà di risposta dei corpi intermedi dovute alla disintermediazione, stanno conquistando la ribalta politica e sociale, diventa necessario discutere le profonde trasformazioni in atto.

La difficoltà di ideare una proposta convincente dal punto di vista sociale prima ancora che politico, l'astensionismo al voto e le nuove forme di partito: a Polis Policy si parlerà di questo e molto altro. Il format è al contempo agile e intenso ed è pensato per ampliare al massimo la possibilità di interazione tra partecipanti e relatori. I momenti in cui la giornata è suddivisa hanno significati e modalità molto specifici: Vision è l’introduzione all’argomento in discussione proposta da un’autorità di assoluto rilievo nell’argomento; Agorà è un momento di discussione nel quale si confrontano punti di vista diversi sul tema della giornata; Another Vision propone un approccio alternativo sul focus della sessione attraverso l’arte.

Per iscriversi alla Polis Policy 2020 è necessario visitare il sito polispolicy.it e compilare il modulo online o in versione cartacea. Le quote di partecipazione: 2 sessioni 50€ (25€ per under 30) + € 20 di quota associativa per tutti; 1 sessione 30€ (15€ per under 30) + € 20 di quota associativa per tutti. Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@difendiamoilfuturo.it

Evento accessibile alle persone con disabilità motoria.

PROGRAMMA

II Sessione - "Il Futuro della Democrazia in Europa e nel mondo"

Sabato 25 gennaio 2020 | CNH Industrial Village - Str. di Settimo 223, Torino

Vision. Enzo Moavero Milanesi - Direttore della Luiss School of Law, già Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel Governo Conte 1 e Ministro per gli Affari Europei nei Governi Letta e Monti

AGORà. Mario Mauro - Presidente del Centro Studi Meseuro, già Europarlamentare e Ministro della Difesa nel Governo Letta, Giacomo Demarchi - Ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche all'Università Statale di Milano, Lorenza Mola - docente di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Torino

Another Vision. Andrea Avveduto - Giornalista, Responsabile Comunicazione Associazione Pro Terra Sancta

***

III Sessione - "Sovranità e potere nell'era digitale"

Sabato 14 marzo 2020 | CNH Industrial Village - Str. di Settimo 223, Torino

Vision. Andrea Simoncini - Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze, Mario Calabresi - Giornalista, scrittore, già direttore de La Stampa e La Repubblica

AGORà. Lucio Gamba - Co-fondatore di RedAbissi, Lorenzo Pregliasco - Co-fondatore di Quorum e YouTrend e docente presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, Giuseppe Tipaldo - Ricercatore di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Università degli Studi di Torino - Esperto in Sociologia della Pseudoscienza

