Clima, Bertola-Disabato (M5S): "Maggioranza in confusione sulla dichiarazione di emergenza climatica"

"Ancora confusione in maggioranza sul tema dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento. Il documento presentato da FdI sulla dichiarazione dello stato di emergenza climatica è stato inconsapevolmente bollato come “inutile” dall'assessore all’ambiente Marnati, caduto dal pero dopo aver scoperto che l’atto proveniva dai suoi stessi banchi", sottolineano

Giorgio Bertola e Sarah Disabato, Consiglieri Regionale del M5S Piemonte.

"Sul tema cambiamenti climatici il cortocircuito della giunta Cirio appare evidente. Sui media e sui social la maggioranza cavalca spavalda l’onda del malumore suscitato dai blocchi delle auto e strizza l’occhio ai No Ztl ma dietro le quinte tentenna e appare spaccata. Lo dimostra il fatto che sia i blocchi dei diesel sia la ZTL sono interventi previsti dal piano qualità dell’aria del bacino padano sottoscritto da quattro regioni tra le quali il Piemonte la Lombardia e il Veneto, tutte e tre sotto la guida della destra".

"Proprio in queste ore sono stati divulgati i dati del rapporto “Malaria2020” di Legambiente secondo cui l’inquinamento atmosferico continua ad avere impatti devastanti sulla salute della popolazione italiana ed in particolare per la città di Torino, su cui pesano più di mille sforamenti negli ultimi dieci anni. Ogni anno sono infatti oltre 60mila le morti premature in Italia dovute all’inquinamento atmosferico. Decessi che determinano un danno economico che solo in Italia oscilla tra 47 e 142 miliardi di euro all’anno".

"Forse è il momento di abbassare i toni e lavorare chini sui banchi per dare una risposta concreta ai cittadini piemontesi magari a partire da una seria valutazione del nostro ordine del giorno sulla lotta ai cambiamenti climatici", concludono i due esponenti 5 Stelle.