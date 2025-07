Progetti di pubblica utilità, Chiorino smentisce Valle: “Tesi lunari e polemiche sterili del PD non fermeranno il nostro lavoro”

“Voglio rassicurare il Consigliere Valle, che evidentemente preferisce fare allarmismi piuttosto che informarsi, e soprattutto voglio rassicurare i cittadini piemontesi: la Regione Piemonte è e sarà sempre al fianco dei Comuni e dei territori, a differenza di chi per anni ha lasciato gli enti locali da soli ad affrontare problemi complessi". Lo ha affermato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, rispondendo alle dichiarazioni di Daniele Valle.

"I Progetti di Pubblica Utilità - ha proseguito il vicepresidente - sono uno strumento prezioso per dare risposte concrete a chi vive situazioni di fragilità occupazionale: è per questo che non ci siamo limitati a fare il minimo indispensabile, ma abbiamo scelto di prenderci la responsabilità di assistere i Comuni, anche con un’attività istruttoria supplementare, così da non bloccare neppure un progetto e garantire pieno rispetto delle regole europee".

"Sono i numeri a confutare le tesi strampalate di Valle. Il nuovo bando per persone con disabilità prevede uno stanziamento di 3,7 milioni, quello per persone disoccupate invece 5 milioni: 3,5 milioni di euro in più rispetto al 2019", ha ricordato Chiorino.

"Chi oggi siede nei banchi dell’opposizione dovrebbe ricordare che quando governava il Piemonte non brillava certo per capacità di ascolto e rapidità d’intervento. Noi facciamo l’opposto: non lasciamo indietro nessuno, né i Comuni né le persone più in difficoltà. Non sono le polemiche sterili del PD a fermare il nostro lavoro", ha concluso il vicepresidente.