Olisistem Start, Sarno: "Il PD torni a stare dalla "parte" giusta: quella dei lavoratori

"E' Molto positiva la notizia della volontà di rilanciare il ramo mantenendo i livelli occupazionali". "Questa è per me e per noi una grande soddisfazione avendo partecipato dal primo giorno alle legittime rimostranze dei lavoratori e dei sindacati". Così Diego Sarno, consigliere regionale del Pd, dopo l'accordo siglato nei giorni scorsi tra Innovaway e sindacati nell'ambito della vertenza Olisistem Start, di Settimo Torinese.

"Va sottolineato che l'omologazione contrattuale tra le figure metalmeccaniche e il resto dei dipendenti non è ancora avvenuta, obiettivo che andrà perseguito strenuamente nel prossimo futuro".

"Il più grande plauso va ai lavoratori e ai sindacati per la caparbietà e la tenacia dimostrata, il PD in questa vicenda ha dimostrato quale parte dobbiamo tutelare. Ripartiamo da qui"-aggiunge Sarno-"perché è fuori dai cancelli delle aziende il nostro posto, di fianco alle persone più in difficoltà, senza dimenticare il sostegno alle aziende sane con politiche di sviluppo per la nostra economia, come i finanziamenti sull'innovazione e gli incentivi fiscali.