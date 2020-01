Riqualificazione "Le vele", in corso il bando di affidamento

È in corso la procedura di bando per l’assegnazione del primo lotto di lavori di bonifica e riqualificazione delle “Vele”, l’area verde di circa 30mila metri quadri.

Il progetto è la risultante di un confronto, partito nel mese di marzo del 2018 dall’iniziativa dell’associazione commercianti Barca Bertolla e dei residenti dell’area Le Vele di strada San Mauro, poi confluito nel tavolo di coordinamento interassessorile “Progettazione civica” al quale i cittadini – presenti l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, i tecnici comunali e alcune consigliere della sesta Circoscrizione – hanno espresso a suo tempo esigenze e criticità.

I cittadini hanno quindi elaborato un documento inviato al Tavolo di progettazione civica, in cui chiedevano che quell’area mantenesse la sua vocazione pubblica rispettosa della fauna locale, escludendo qualsiasi processo di cementificazione. Nei successivi incontri con il Tavolo di Progettazione si è provveduto a raccogliere in modo concreto le istanze per la definizione di una proposta progettuale dell’area.

Dopo una prima pulizia dell’area programmata dall’assessorato Ambiente, anche per valutarne lo stato, è stata inviata ai cittadini che hanno seguito gli incontri una bozza progettuale che l’Amministrazione ha inserito nel piano di manutenzioni di prefattibilità (salvo ulteriori costi di bonifica, da valutare nel corso del primo lotto) nella manutenzione straordinaria del 2020.

Nel documento sono previsti interventi per la cura e la manutenzione del verde e delle alberate esistenti, con nuove piantumazioni di siepi e di piante ad alto fusto, insieme ad altri di rimodellazione del terreno e di rimozione dei rifiuti; la realizzazione di viabilità interna in misto di cava stabilizzato, permeabile, di un’area gioco, completa e recintata, con le necessarie pavimentazioni in gomma antishock e di un’altra, pavimentata in misto di cava stabilizzato, permeabile, con panchine dove i cittadini possano sostare, oltre alla realizzazione dell’impianto di illuminazione e all’ ampliamento della fascia a parcheggio lungo la viabilità interna, come richiesto dai cittadini.

L’appalto sarà aggiudicato entro il mese di giugno.

Per informazioni: progettazionecivica.to@comune.torino.it