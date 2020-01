Il 9 febbraio al via il progetto BiblioBabel con la festa delle Lanterne

Domenica 9 febbraio si terrà il primo appuntamento pubblico del progetto Bibliobabel, programma di attività pensato per rendere tre biblioteche del torinese luoghi aggregativi e di diffusione delle culture straniere.

Il progetto, capitanato dalla Biblioteca della Fondazione Giorgio Amendola, nasce da un’ampia partnership costituita dalle biblioteche dei comuni di Moncalieri e Beinasco, le cooperative sociali Mirafiori e Solidarietà&Lavoro, l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti, il collettivo Iperurbana e le associazioni italocinese Zhi Song, rumena e moldava Primo Passo e magrebina Islamica delle Alpi.

Finanziato dal Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali attraverso il Bando Biblioteca Casa di Quartiere, il progetto si prefigge di dare vita a tre “collaboratori” interculturali permanenti per la diffusione e promozione della cultura e le tradizioni delle tre principali comunità linguistiche presenti nel territorio metropolitano di Torino.

La Biblioteca Amendola curerà la collaborazione con la comunità cinese, la Biblioteca Arduino di Moncalieri svilupperà iniziative in collaborazione con la comunità rumena mentre la Biblioteca Nino Colombo di Beinasco si occuperà della diffusione della cultura araba. Grazie al contributo ministeriale saranno create sezioni in lingua mandarina, rumena e araba, verranno installati dei prodotti multimediali per narrare in modo innovativo fiabe tradizionali e sviluppate numerose iniziative per raccontarestorie di successo legate all’immigrazione e per promuovere il dialogo tra le culture.



Il primo appuntamento pubblico del progetto, che saràospitato dalla Biblioteca della Fondazione Giorgio Amendola di Torino in via Tollegno 52, saràla Festa delle Lanterne, importante ricorrenza della tradizione cinese, nota anche come piccolo Capodanno. La giornata inizierà con laboratori di calligrafia e di costruzione di lanterne cinesi durante la mattinata per poi riprendere nel pomeriggio con cori, danze folcloristiche e musica tradizionale; sempre nel pomeriggio è previsto un laboratorio di cucina per la preparazione del yuánxião, il dolce tipico legato alla festa.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare i passi successivi che porteranno alla creazione dei tre Poli dell’intercultura.