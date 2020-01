Regionali Emilia, Appendino: "Risultato di un Movimento che non ha più fiducia in sé stesso"

“Questo risultato è figlio di un Movimento che non ha più fiducia in sé stesso: e da lì che dobbiamo ripartire. Dobbiamo ritrovare l’orgoglio di appartenere alla comunità del M5S, ritrovandoci sui temi come ambiente e innovazione”. Così la sindaca Chiara Appendino commenta il “flop” dei pentastellati alle Regionali dell’Emilia Romagna, dove i grillini hanno ottenuto appena il 3,48% dei consensi. Ad imporsi, con oltre 51% delle preferenze, il candidato e governatore uscente di centrosinistra Stefano Bonaccini.

“C’è poca fiducia in questo momento -ha continuato la prima cittadina - nel movimento, noi stessi ne abbiamo poca e ci sono molti contrasti interni: dobbiamo ripartire dai temi che saranno le battaglie dei prossimi dieci anni”. “Lo vedo -ha proseguito Appendino - anche su Torino: siamo partiti con delle posizioni sul Tav che sono state oggettivamente superate. Bisogna ridisegnare l’agenda dei prossimi dieci anni di governo e far si che ciascuno di noi si senta di appartenere a questa comunità. E' quello che ci unisce e che abbiamo già iniziato a fare da qualche mese, in vista degli Stati Generali”.