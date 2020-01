Anagrafi decentrate, l'allarme della Circoscrizione 4: “Rischio chiusura concreto”

A farlo affiggere è stato il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato, il quale si è detto molto preoccupato dell'attuale situazione: “La giunta Appendino – ha commentato - invece di aumentare il personale, come chiediamo da anni, ha deciso di accentrare il servizio. Con i prossimi pensionamenti il rischio di chiusura è concreto, far quadrare i bilanci tagliando personale e servizi in periferia non è la soluzione”.