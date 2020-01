Cavallerizza Reale, UniTo in prima fila per la riqualificazione: "Noi garanzia di regia pubblica"

L’Università di Torino vuole fare la sua parte nel progetto di riqualificazione della Cavallerizza Reale. Oggi il Consiglio d’Amministrazione di via Verdi ha approvato la manifestazione d’interesse per essere coinvolti nel progetto di recupero del bene Unesco.

L’Università spinge su una regia “pubblica” per la riconversione del complesso: proprio la presenza dell’Ateneo, come ha voluto specificare oggi il Rettore Stefano Geuna, è una “garanzia di una regia pubblica dell'intera operazione”.

“Nell'area riqualificata -ha poi aggiunto - UniTo potrebbe trovare spazi per potenziare la sua offerta formativa, per le attività di public engagement e per servizi agli studenti. Come agenzia di formazione pubblica e hub di competenze, l'Università di Torino intende avere un ruolo di primo piano nella costituzione di un nuovo Distretto culturale, che potrà offrire molte opportunità di sviluppo al mondo culturale, scientifico e artistico di Torino”.