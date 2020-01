Meteo, arriva un tempo nuvoloso con precipitazioni, ma soprattutto arriva il vento caldo

Secondo gli esperti del meteo, nei prossimi giorni su Torino e provincia l’alta pressione cederà il passo a correnti nordatlantiche più fresche, ma il risultato generale sarà la presenza di piogge e nevicate solo sui confini alpini e della Valle d’Aosta. Sulle pianure si attiveranno localmente venti di Foehn che, al contrario, faranno alzare le temperature. A Torino quindi il tempo sarà molto nuvoloso o coperto a partire dal pomeriggio sui settori alpini occidentali, Valle d’Aosta e alto Piemonte. Precipitazioni continue ad anche intense nella giornata di oggi, con nevicate che si spingeranno fino a 800 - 1000 metri dalla serata. Bufere di neve in alta quota. Esaurimento dei fenomeni dalla mattina del 29. Su pianure e città cielo al più nuvoloso per nubi alte e qualche possibile nebbia tra stanotte e domani mattina.

Temperature in calo sui settori alpini di confine e valle d’Aosta, mentre saranno in aumento su pianure. Massime che saliranno generalmente tra i 12 e 15 °C, con punte fino 16/17 °C in caso di Foehn. Minime invece stazionarie o in lieve aumento, ma con ancora possibili brinate o gelate al mattino ove il vento sarà assente.