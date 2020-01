A Nichelino riapre il Bar Boschetto: dalla colazione alla sera, un luogo di ritrovo per tutti [VIDEO]

Nuova gestione per il Bar Boschetto di Nichelino (via Pracavallo 67). Luogo di ritrovo per tutto il quartiere, accoglie fin dal mattino presto residenti e passanti per una colazione energetica e adatta a ogni esigenza alimentare.

"Siamo contenti - racconta il titolare Claudio Minutillo - di aver restituito al territorio questo locale. Qui c'è molto passaggio, e un buon servizio è importante".

Nei prossimi mesi l'orario di apertura sarà esteso fino alla sera, offrendo, soprattutto ai clienti più giovani, la possibilità di vedere la partite di campionato e usufruire della panineria.