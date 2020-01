Tre lezioni per scoprire I Segreti della Corsa

Imparare a correre: molti hanno intrapreso una strada nel mondo del running ma, sembra banale, non tutti hanno davvero imparato come si corre. Percepire il modo in cui ci si sta muovendo, dai piedi alla mente, è basilare per una corretta impostazione. È il gesto più semplice e naturale che impariamo sin da bambini ma, se si desidera correre a lungo, è necessario avere “basi solide” per reggere i continui impatti con il terreno.

Andature ed esercizi propriocettivi, di equilibrio, core stability, coordinativi e di agilità sono alla base di un buono e duraturo rendimento; per questo, l’associazione Piemonte Sport A.S.D. (affiliata a CSEN Biella), ha organizzato “I Segreti della Corsa”, un corso ideato appositamente per chi desidera entrare nel grande mondo della corsa a piedi.Con le andature si imparerà a capire il movimento della corsa, sviluppandolo coordinando braccia e gambe; con gli esercizi propriocettivi si rinforzeranno caviglie ed equilibrio in situazioni di instabilità; infine, con la core stability, si potenzierà la parte bassa dell'addome, coinvolgendo anche la parte lombare della schiena, per avere stabilità durante la falcata.

Gli elementi coordinativi, di agilità e gli esercizi a corpo libero (affondi, squat, ecc.) daranno una migliore qualità al gesto sportivo. Tutto questo, unito ad un progressivo allenamento, è la base per poter intraprendere una carriera podistica, mantenendo una struttura intatta limitando al minimo gli infortuni, insieme ad una sana alimentazione. Queste tematiche verranno affrontate in 3 lezioni tenute da tre esperti del settore: il campione di corsa Enzo Mersi, l'atleta e osteopata Paolo Zilvetti e il medico nutrizionista Dott. Domenico Paris.

I tre appuntamenti saranno: 22 febbraio 2020 – Camburzano (BI), 29 febbraio 2020 – Parco della Burcina, Pollone (BI), 6 marzo 2020 – Oropa (BI).

Per informazioni: 015 2522650 – 333 2813069 – info@csenbiella.it