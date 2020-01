Ahmed, lo sfratto dopo aver pagato fino all'ultimo centesimo di affitto

Ahmed (nome di fantasia), sua moglie e i loro 5 figli da questa mattina sono in mezzo ad una strada. Poche ore fa hanno ricevuto lo sfratto dall'appartamento in cui abitavano in corso Orbassano 255. La famiglia è stata obbligata a lasciare l'alloggio in cui viveva da tempo non per morosità, l'uomo lavora e ha sempre pagato l'affitto, ma perché il proprietario aveva bisogno dei locali.



A raccogliere l'appello di aiuto lanciato da Ahmed è Lucia Germano, consigliera della Circoscrizione 8. "Abbiamo - spiega - un nucleo familiare con cinque figli, di cui tre minori, che si ritrova da oggi senza un tetto sulla testa". "Viste le caratteristiche - continua Germano - avrebbe diritto ad una sistemazione in emergenza abitativa, o in un albergo o in un alloggio del Comune, ma al momento è tutto bloccato". "Ora sto andando a chiedere un aiuto alla Parrocchia di San Giuseppe, a Nizza Millefonti" conclude la consigliera.