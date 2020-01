Offre droga a due "clienti", ma sono poliziotti in borghese: arrestato

Ha cercato di offrire droga a due che sembrava potessero essere potenziali clienti, ma in realtà erano poliziotti in borghese. E' finito in manette così un nigeriano di 28 anni che a Barriera di Milano, lunedì mattina, ha avvicinato i due proponendo della sostanza stupefacente che nasconde nel vano fendinebbia di un’automobile parcheggiata poco distante. Lo spacciatore però non sapeva che le due persone in questione erano agenti della Polizia di Stato in borghese che, dopo una breve colluttazione, lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.



Sempre in Barriera di Milano un 19enne senegalese è finito in manette dopo che, con il suo comportamento, aveva insospettivo alcuni agenti. Si trovava in via Leini quando, sottoposto a un controllo, ha preso dalla tasca e ingoiato numerosi ovuli. Addosso aveva anche due cellulari e denaro contante.