E' nata CIA Agricoltori delle Alpi: opera a Torino e Aosta

L’apertura di Cia Agricoltori delle Alpi avviene quasi un anno dopo il commissariamento di Cia Agricoltori Italiani di Torino, resosi necessario dopo le dimissioni per motivi personali dell’allora presidente Roberto Barbero. Proprio in questi mesi di gestione transitoria affidata al responsabile dell’Ufficio di presidenza della Cia nazionale, Alberto Giombetti, è maturata l’idea di allargare il perimetro dell’associazione provinciale torinese, coinvolgendo la realtà aostana, che già lavorava in stretta collaborazione, soprattutto per la parte dei servizi, con la stessa Cia Torino.

«Sono onorato dell’incarico che mi è stato conferito – commenta Rossotto -, farò del mio meglio per essere utile all’Organizzazione, come gli altri agricoltori che hanno accettato di mettersi a disposizione, ognuno con le proprie competenze. Lo spirito è quello giusto, perché si avverte il senso di responsabilità che deriva dalla lunga appartenenza di ognuno di noi all’Organizzazione. E’ la prima volta che si accorpano due province Cia, su due regioni diverse. Puntiamo in questo modo a ottimizzare e potenziare i servizi, fermo restando che tutta l’operazione è stata orientata a non disperdere la potenzialità di migliaia di soci e del personale di entrambe le province Cia».

Il presidente annuncia che il primo tavolo di lavoro riguarderà l’emergenza cinghiali: «In questi anni – osserva Rossotto - la nostra Organizzazione è sempre stata in prima linea sul fronte della tutela degli agricoltori che subiscono i danni della fauna selvatica, ma i politici continuano a prenderci in giro. Torneremo ad agire, presto e con assoluta determinazione. Bisogna far capire a tutti, che gli agricoltori hanno pieno rispetto per gli animali selvatici, ma quando questi sono in numero esorbitante creano dei danni alle colture e sono un pericolo per la sicurezza stradale. Impedire ad un agricoltore di portare a casa il raccolto, è come togliere soldi dalla busta paga di un lavoratore dipendente. Purtroppo il problema dei cinghiali è comune a quasi tutto il territorio regionale. Dove il loro numero è minore, vuol dire che è maggiore quello dei lupi, ma per gli agricoltori non cambia niente, si cade dalla padella alla brace».