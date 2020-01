"Torino? Aspetta una nuova Punto. E deve vincere la sfida per produrre batterie elettriche"

Torino al bivio, tra un passato fatto di industria dell'auto (e occupazione), un presente ostaggio delle difficoltà che tutti conoscono e un futuro che parla sempre di più una lingua "sostenibile". Se ne parlerà giovedì e venerdì (prima all'Energy center di via Borsellino e poi in via Pedrotti, sede della Cgil torinese) in occasione della due giorni di convegno dal titolo "Mobilità sostenibile al lavoro", organizzata proprio dai metalmeccanici della Fiom e gli ambientalisti di "Sbilanciamoci". Grande attesa, in particolare, per il faccia a faccia che si terrà il secondo giorno tra il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz e la numero uno della Fiom nazionale, Francesca Re David. In realtà, un "secondo tempo", dopo l'incontro che si era già celebrato questa estate in occasione della Festa della Fiom.

Un giro d'orizzonte cui Torino e il Piemonte si presentano con un bagaglio carico di incertezze. A cominciare dagli effetti della fusione Fca-Psa. "Un'alleanza - ha spiegato Giorgio Airaudo, Fiom Piemonte - che può rappresentare un'occasione, ma solo se si riesce a portare a Torino la produzione di un modello del segmento B. Una nuova Punto".

D'altra parte, a preoccupare sono i numeri del 2019, che all'ombra della Mole hanno visto produrre 20mila vetture, di cui 11mila a Mirafiori. "Troppo poche - commenta Airaudo -. Nel corso dell'anno c'è stata più cassa integrazione che auto prodotte. La strada del polo del lusso non ha pagato, serve un modello che abbia volumi".