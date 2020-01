Canavese, avviato un nuovo gruppo di lavoro tra amministratori del territorio e Regione

"Trasporti, viabilità, i problemi sulle corse dei treni della "Canavesana", dei bus della GTT e della ex SP460 con insufficiente illuminazione in diversi punti e della circonvallazione Lombardore-Busano, sono state alcune delle segnalazioni congiunte discusse dagli amministratori presenti - dichiara il Consigliere Regionale Andrea Cane, che prosegue - si è riparlato anche di un nuovo polo ferroviario a Ciriè con una stazione con un ampio parcheggio oltre alla creazione di un doppio binario da Ciriè a Ceres; infine anche la valutazione di progettare un metrò leggero per collegare Ciriè a Torino. Ma non ci si è fermati ai territori interessati dagli Amministratori presenti alla serata, dal momento che sono stati citati anche casi positivi come quello del Ponte Preti sul territorio di Strambinello che collega Ivrea e l’Alto canavese per il quale sono arrivati i finanziamenti per iniziare l'opera di riqualificazione; si è parlato infine di sinergia sul territorio a 360 gradi, ovvero di incentivare per esempio il turismo e il lavoro per evitare ulteriori spopolamenti nei piccoli Comuni lontani dai grandi centri, introducendo anche un nuovo progetto di smart working che sarà presto all'ordine del giorno nei lavori del Consiglio Regionale".