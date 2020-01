M5S: "Inopportuno che in Cavallerizza Reale ci sia la sede dirigenziale di Compagnia di San Paolo"

Al centro della discussione che si è svolta oggi in Comune la mozione dei consiglieri M5S Damiano Carretto, Viviana Ferrero e Daniela Albano per la redazione del PUR per il complesso di via Verdi. Un'occasione per Carretto per ribadire la sua contrarietà all'attuale progetto. "Quando era consigliera di minoranza - commentato il pentastellato - Appendino si era opposta alla privatizzazione e chiedeva la decartolarizzazione". "Quando ci siamo presentati alle elezioni - ha poi aggiunto - dubito avremmo raccolto voti se ci fossimo detti favorevoli alla privatizzazione di un bene Unesco". Carretto ha poi contestato una mancanza di coinvolgimento della Città nella riqualificazione, ("sono tre mesi che chiedo di parlare con Cct in commissione"), così come sui "5 milioni messi a disposizione dal ministro Franceschini".