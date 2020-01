Studenti accusano: “Molestie al campus Einaudi, ma nessuno è intervenuto”

“Ieri, nel cortile del campus Einaudi, un gruppo di ragazze ha subito molestie da un uomo che si è masturbato davanti a queste mentre discutevano tranquillamente durante la loro pausa studio”. È uno dei passaggi del post pubblicato dagli Studenti Indipendenti di Torino sulla loro pagina Facebook, riguardo presunte molestie avvenute nella sede universitaria di Lungo Dora Siena.

“Dopo la molestia - recita il post - l’ulteriore frustrazione di non ricevere nessun tipo di aiuto da nessuno è inaccettabile. Vogliamo che gli spazi che attraversiamo siano spazi sicuri, non è possibile sentirsi in pericolo in uno spazio “safe” quale dovrebbe essere l’università. Per questo crediamo sia ancora più importante attraversare il Campus, riprenderci tutte insieme i nostri spazi gridando a gran voce”.

"È ironico che siano proprio i collettivi di sinistra, abituati a sguazzare nell'illegalità in ateneo dove più volte hanno urlato "via fascisti e polizia", a chiedere maggiori controlli". Così il FUAN - Azione Universitaria, unica lista di destra presente nelle università torinesi, interviene sul grave episodio di molestie subite da due studentesse al Campus Einaudi.