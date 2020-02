Acqua micellare: perché non può mancare nella beauty routine quotidiana

Ogni giorno la nostra pelle è messa a dura prova. Agenti atmosferici, smog, make-up sono tre dei fattori con cui tutti noi abbiamo a che fare. Per ridurre al minimo gli inconvenienti causati dallo stress a cui ci sottoponiamo diventa essenziale ritagliare alcuni momenti da dedicare alla nostra beauty routine. Arricchire quest’ultima inserendovi l’utilizzo dell’acqua micellare assicura importanti benefici. Scopriamo tutto quello che occorre sapere al riguardo.

Detergente poi crema, fondotinta, primer e ancora terra o cipria. Un filo di mascara, l’eyeliner e magari il blush o quel fantastico ombretto che abbiamo appena acquistato. La nostra beauty routine inizia fin dal primo mattino e si compone di molteplici passaggi.

Ognuno di questi, a suo modo, è fondamentale e ci permette di mostrare al mondo la versione migliore di noi stessi. In questo scenario così composito vi è una fase che riveste un ruolo centrale per tutti noi, qualunque sia la nostra pelle e qualunque esigenza abbia. Stiamo parlando della detersione, punto iniziale o finale a seconda dell’arco di tempo in cui decidiamo di eseguirla.

In commercio esistono numerosi prodotti studiati appositamente per favorire questa attività, ma nel tempo una tipologia ha saputo distinguersi su tutte le altre: l’acqua micellare.



Grazie alle sue peculiarità e caratteristiche tecniche, l’acqua micellare è infatti considerata a ragione uno dei componenti chiave della beauty routine, amata da moltissime donne e consigliata dai migliori make-up artist.

Un prodotto basilare, in grado di valorizzare al meglio la bellezza del viso, che dunque va utilizzato quotidianamente. L’importante è scegliere solo soluzioni con formule senza saponi e parabeni, come nel caso dell’ acqua micellare di Acqua alle Rose , che vanta una composizione caratterizzata da ingredienti naturali ed estratti di rose.

Il segreto per una detersione delicata

La composizione unica e speciale dell’acqua micellare fonda il suo processo su specifici aggregati: le micelle. Queste ultime si caratterizzano per la presenza di una parte idrofila e di una lipofila che operano in sinergia. Le micelle sono, quindi, in grado di intrappolare e asportare tutto ciò che va ad appesantire e che rischia di soffocare la pelle sottostante. Queste minuscole strutture presenti nella soluzione acquosa si rivelano perciò fondamentali nell’eliminazione del trucco, del sebo, del sudore e delle impurità depositate da smog o portate dagli agenti atmosferici.

La versatilità dell’acqua micellare ben si adatta alla nostra beauty routine, qualunque essa sia. A tal proposito, è importante sapere che, data la sua velocità e praticità di impiego, possiamo utilizzare questo prodotto in qualsiasi momento si ritenga opportuno. A nostra completa discrezione potremo, dunque, scegliere di avvalerci dell’aiuto di questo detergente:

La mattina , come prima operazione dopo il risveglio;





La sera , per rimuovere quanto si è accumulato sul nostro viso durante il giorno;





In un momento qualsiasi della nostra giornata per rimuovere il make-up e poterlo riapplicare a nostro piacimento .

Acqua micellare: la nostra alleata di bellezza

Oltre all’innata velocità e praticità di utilizzo, un altro motivo che favorisce l’inserimento di questa soluzione nella nostra quotidianità è dato dai benefici immediati che possiamo ricavarne. Questo perché all’atto pratico l’acqua micellare, proprio attraverso la sua speciale tecnologia, libera il viso da tutte le impurità. In un attimo la pelle è finalmente libera di respirare, così da apparire più sana, pulita e luminosa.

Una pulizia profonda, che però verrà eseguita sempre con estrema delicatezza e attenzione. Non sarà, infatti, necessario strofinare con forza il volto, rischiando di stressare ulteriormente la nostra pelle. Al contrario, con un movimento leggero e un semplice dischetto di cotone elimineremo con un solo passaggio anche il make-up più resistente.

In aggiunta, avremo la certezza di aver deterso alla perfezione il viso eliminando anche le tracce lasciate dallo smog o da altri fattori. Una coccola in più che favorirà il nostro benessere e che renderà ancora più efficace la nostra beauty routine.